اليوم تنتهي مهلة هيئة الغذاء لشركات التبغ للإفصاح عن مكونات الدخان #الدخان_الجديد_مغشوش28

تنتهي اليوم (الثلاثاء) مهلة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة، للشركات، بشأن إلزامها بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين.

وكانت الهيئة ألزمت الشركات، في بيان بتاريخ (الأربعاء 11 ديسمبر 2019م) بالإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل

جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موادا توضح اختلاف مكونات منتجات التبغ، بعد تطبيق الغلاف الجديد (العادي).

كما أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار بياناً (الأربعاء 11 ديسمبر) أكدتا فيه أنَّهما واستجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيّر نكهة منتجات التبغ (السجائر)، فقد تم استدعاء الشركات المعنية، وتم مطالبة الشركات ووكلاءها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي)، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها.

وكان الدكتور هشام الجضعي، رئيس هيئة الغذاء والدواء، صرح خلال استضافته في برنامج “في الصورة” مع عبدالله المديفر، بأنه “بناء على رأي وشكاوى المستهلك؛ نعم، طعم الدخان الجديد تغير”. مشيرا إلى أن “من غيّر في المكونات هم شركات التبغ”.

وأوضح “الجضعي”، خلال البرنامج، أن “تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عمل مرتب بين شركات التبغ؛ لإفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان”.