الأمير خالد بن بندر يلتقي أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، الإثنين، أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، وذلك في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن بحضور رئيس نادي الإعلاميين في بريطانيا مالك معيض، وعدد من أعضاء وعضوات النادي.

واستمع سموه لشرح عن المبادرات الإعلامية التي يقدمها النادي في عدد من المدن البريطانية بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية.

ونوه سموه خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا، مؤكدًا دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة عن المملكة.

من جانبه ثمن رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا مالك معيض، دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، مؤكدًا أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دومًا بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن وهو ما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.

ويعد نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحيه تطلق فعالياتها من العاصمة البريطانية لندن وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في بريطانيا بهدف إبراز جهود المملكه خارجيًا والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.

https://youtu.be/hdD-Zf0FIII