من هو وزير خارجية الكويت الجديد؟

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة والذي شمل تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وزيرًا للخارجية.

ويبلغ وزير الخارجية الكويتي الجديد من العمر 48 عامًا، “مواليد 13 فبراير 1971″، وهو الابن الثاني لرئيس وزراء الكويت السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

يمتلك سجلًا علميًا حافلًا، حصل على دبلوم الدرجتين الأولى والثانية في اللغة الفرنسية من جامعة بيزانسون عامي 1991 و1992، وحصل على ليسانس بالعلاقات الدولية من معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية بجامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية بفرنسا عام 1993، كما حصل بذات العام على ليسانس باللغات الأجنبية الحية من ذات الجامعة. وفي عام 1994 حصل على شهادة المتريز في الترجمة من معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية بنفس الجامعة.

بدأ حياته العملية بعدما عُين باحثًا سياسيًا بإدارة اللجان والمتابعة في ديوان ولي العهد عام 1995، وفي عام 1997 رقيّ رئيسًا لقسم شؤون اللجان بإدارة اللجان والمتابعة، ثم مراقبًا للشؤون السياسية بإدارة الشؤون السياسية في ديوان ولي العهد عام 1999.

وفي عام 2011 عين وزيرًا مفوضًا في وزارة الخارجية وصدر قرار وزاري بتعيينه مديرًا لإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون الخارجية، وفي عام 2003 عين مديرًا لإدارة مكتب وزير الخارجية، وفي عام 2005 رقي إلى رتبه سفير، وفي عام 2006 عين مديرًا لإدارة مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.