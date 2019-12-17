“الصحة” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

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الرياض - الوئام

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض على التشغيل الذاتي، ومراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لاستكمال إجراءات التعيين.

وطالبت المرشحين والمرشحات، إحضار أصول وصور مستندات (وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد.

ولمعرفة الأسماء عبر الرابط التالي:

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