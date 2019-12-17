التعليم: تأجيل تطبيق “لائحة الوظائف” يتيح لمجموعة من المعلمين والمعلمات الحصول على علاوة مضاعفة

قالت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، إن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية يتيح لمجموعة من المعلمين والمعلمات أن يحصلوا على علاوة مضاعفة، تحديدا من هم على الدرجة الخامسة من جميع المستويات الرابع والخامس والسادس.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت​ إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، وتأجيل موعد تنفيذها الذي كان من المقرر أن يكون بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441 الموافق 23 ديسمبر 2019.

وأوضحت الخدمة المدنية أن الموعد البديل لبدء تطبيقها هو 10 ذي القعدة 1441 الموافق 1 يوليو من العام 2020، وذلك وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية التي يرأسها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.