قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية

طالب قياديون تربويون في مدارس أهليه بتوطين الوظائف في تلك المدارس.

جاء ذلك خلال ندوه العمل التي نظمتها إدارة تعليم الرياض ممثلة في التعليم الأهلي بحضور المشرف التربوي للتعليم الأهلي ناصر العيسى وبمشاركة أكثر من 94 قائدا تربويا في المدارس الأهلية التابعة لتعليم الرياض .

ويأتي انعقاد الندوة، التي أقيمت اليوم ( الثلثاء) ومشاركة القادة لطرح مناقشة توطين الوظائف الإدارية في تلك المدارس خاصة، ودراسة ما جاء قي ملف الاعانات للمدارس الأهلية وتوطينها بإحلال الاعمال الإدارية للمواطنين.

وقال قائد مدارس آفاق الفكر سلطان الحنان إن فكرة توطين الوظائف الإدارية وما يقتضيه ملف الإعانات يعتبر موفقا جدا لا سيما وانها تتيح الفرصة بتوطين تلك الوظائف للمواطنين مما يعطي منظومة تعليمية متقدمة ومتطورة ومنتظمة، وكان وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى أصدر قراراً مهماً بشأن توطين الوظائف في المدارس الأهلية بالمملكة، وبموجب قرار الوزير يتم توطين الوظائف في كافة المدارس الأهلية.