وزير النقل: وفيات الطرق انخفضت من 26 إلى 18 حالة لكل 100 نسمة

قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن الوفيات على الطرق انخفضت خلال العام 2019م من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وسنعمل مع كل الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة

وأضاف الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020 المقام في الرياض، أن المستهدف ليس الوصل إلى ذلك الإنجاز ولكن المستهدف هو تأمين سلامة كافة مستخدمي الطرق في المملكة، والوصول إلى انعدام حالات الوفاة على الطرق”.

وتابع “تتعاون وزارة النقل مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارتا الصحة والمالية، لرفع مستوى السلام على طرق المملكة”.