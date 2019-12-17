بثلاثية برازيلية.. #الهلال يغادر بطولة أندية العالم #نصف_نهايي_كاس_العالم_للانديه #الهلال_فلامنجو

تأهل فلامينغو البرازيلي لنهائي كأس العالم للأندية إثر فوزه منذ قليل على حساب الهلال، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب النصف النهائي الأول المسابقة.

افتتح الهلال النتيجة عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 18 لكن سرعان ما تمكن الفريق البرازيلي من تعديل الكفة في مناسبة أولى بأقدام جورجيان دي أراسكاييتا في الدقيقة 48 قبل أن يتمكن برونو أنريك من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة رأسية في الدقيقة 78 و يسجل علي عبد الله الهدف الثالث ضد مرماه في الدقيقة 82.

و سيواجه فلامينغو في الدور النهائي الفريق الفائز من مواجهة ليفربول الإنقليزي و مونتيري المكسيكي التي ستدور غدا.