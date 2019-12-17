ختام فعاليات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور2 بعد 16 يومًا من المنافسة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم.

وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مكانه في المنصة الرئيسة، بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آي من القرآن الكريم.

عقب ذلك، شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان.

ثم شاهد سموه شوطين نهائيين من مسابقة الملواح 400 متر، وهما جير بيور قرناس للملاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.

بعد ذلك، سلم الأمير عبدالعزيز بن سعود، الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر سمو وزير الداخلية مقر الحفل.

حضر الحفل، عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.