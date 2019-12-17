سعره المبدئي 5 آلاف دولار.. تعرف على مواصفات “ماك برو” الجديد

تخطط شركة آبل لطرح جهازها الجديد “ماك برو” Mac Pro وشاشته “برو ديسبلي إكس دي آر” Pro Display XDR، في الأسواق الثلاثاء، القادم وفقا للرسائل التي بعثت بها الشركة لبعض عملائها السبت.

وفي شهر يونيو الماضي، لفت الجهاز المطور الجديد لآبل الأنظار خلال مؤتمر مطوري “آبل وورلد وايد” Apple Worldwide.

وتحاول آبل من خلال طرحها للنسخة الحديثة لجهاز ماك ( أول تحديث منذ 2013) الذي من المقرر أن يبدأ سعره من 5،999 دولارا، استعادة زبائنها، ولا سيما المحترفين منهم والمبدعين الذين “فروا” إلى أجهزة “ويندوز” الأكثر قوة في نظرهم، وفق موقع “سي نت” المتخصص.

المميزات الجديدة

اختبر عدد من المبدعين جهاز ماك برو وشاشته Pro Display XDR، وتبادلوا أفكارهم الأولى حول جديد الشركة في هذه النسخة.

ثلاثة “يوتيبورز” معروفون جدا في المجال، وهم جوناثان موريسون، وجاستن، وماركيز براونلي MKBHD)) قالوا إن آبل طورت مناحي عديدة ودعمت الجهاز الجديد بخصائص زادته قوة عن آخر طبعة منه قبل ست سنوات.

بعد مرور ستة أعوام على إصدار “ماك برو”، حافظت آبل على التصميم الأسطواني، وأوفت بوعدها، يقول الثلاثي، بجعل ماك برو معياريا لا يتغير شكله، خصوصا مع اعتماد خيار شاشة من طراز Pro Display XDR.

يقول ماركيز براونلي إن بالإمكان تهيئة الجهاز الجديد بمعالج “إنتل إيكسون” Intel Xeon بـ 28 نواة، وذاكرة سعتها 1.5 تيرابايت، إضافة إلى وحدات معالجة رسومات ثنائية Radeon Pro Vega II (تساوي 4 بطاقات رسومات) وما يصل إلى 8 تيرابايت SSD.

من السهل أيضا تخصيص ماك برو الجديد وتوسيعه على الفور أو مع مرور الوقت (سنوات بعد الشراء) مع 8 فتحات بطاقة PCIe.

وهناك أيضا بطاقة مسرع Afterburner الخاصة لنقل تدفقات العمل الاحترافية إلى المستوى التالي.

من المثير أيضا، يضيف المبدعون، أن نرى قوة جهاز ماك برو قيد الاختبار وقد حصلنا على بعض المعايير المبكرة والمثيرة للإعجاب حقا.

لاحظ براونلي أن الجهاز الجديد قد حقق أعلى درجات GeekBench التي شاهدها على الإطلاق بسرعات قراءة وكتابة تبلغ 3 غيغابايت في ثانية تقريبا.

لكن جوناثان موريسون، وجاستن كانا أكثر انبهارا بالسرعة التي تمكن بها ماك برو من عرض الفيديو.

قال جاستن، إن الجهاز كان قادرا على معالجة مقطع 8K 8 في أربع دقائق و 20 ثانية فقط. هذا أداء سريع للغاية للتعامل مع فيديو بجودة 8K بشكل أسرع من الوقت الحالي.