زلازل قوية تضرب الصين واليابان ونيوزيلندا #صباح_الخير #السعودية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز ألأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.

من جهة اخرى ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر إقليم سيتشوان الواقع جنوب غربي الصين.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 12 كيلومترا غربي إلى شمال غربي مدينة نيجيانج في سيتشوان ولم ترد على أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

كما ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يبعد 80 كيلومترا عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات ولم ترد على تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.