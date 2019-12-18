الحوثيون يختطفون أكثر من 1200 يمني منذ اتفاق السويد

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن أن المليشيات الحوثية اختطفت أكثر من 1200 مدني منذ توقيع اتفاق السويد قبل عام.

وقالت الرابطة المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه مرَّ عام على اتفاق السويد (اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية)، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

وأضاف البيان “رصدت الرابطة من بعد اتفاق السويد انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الإختطاف والإعتقال التعسفي لدى جماعة الحوثي الارهابية المسلحة.

وتعرض 1222 مدني للإختطاف من بينهم 11 امرأة، وتعرض 104 مختطفين للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الإحتجاز 24 مختطفا بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية.