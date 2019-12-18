تصويت تاريخي على عزل ترامب.. والرئيس الأميركي يعلق

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وعلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إجراءات عزله على تويتر قائلا: “تمارس القيادة الديمقراطية رغم نفيها ضغطا هائلا على أعضائها للتصويت بنعم على هذه المساءلة السخيفة. إذا صوتوا بنعم ، فسيكون من السهل على الجمهوريين الفوز في عام 2020”.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة وجهتها، مساء الثلاثاء، إلى أعضائه الديمقراطيين إن “مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس”.

وبعد أقل من 3 أشهر على القضية الأوكرانية سيصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري هما “استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”.

والثلاثاء، دارت مناقشات حامية في جلسة للجنة نيابية أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي، الذي سيتم التصويت عليه صباح الأربعاء.

وأضافت بيلوسي في رسالتها “للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون”.

وتابعت “عندما يجتمع المجلس غدا صباحا للتصويت على القرار الاتهامي، أحض كلا منكم على الانضمام إلي في قاعة المجلس. ناخبونا يعلقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه”.

ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب، الأربعاء، ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة على توجيه قرار اتهامي إليه بقصد عزله، ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.

ومن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ نظرا إلى أن الأكثرية فيه من الجمهوريين.