هيا الشعيبي تزور مسنات الرياض 

تفعيلاً للأدوار الاجتماعية والإنسانية وفي مبادرة شخصية منها قامت الفنانة القديرة هيا الشعيبي بزيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض , التقت خلالها بالأمهات نزيلات الدار وتبادلت الأحاديث الودية معهن بحضور مديرة الدار بدرية الثقيل ومشرفة العلاقات العامة نوف الصبحي وعدد من منسوبات الدار.

وتخلل الزيارة القاء قصائد ترحيبية وبعض الكلمات العفوية من الأمهات اللاتي أبدين سرورهن وسعادتهن بهذه الزيارة‬.‪

وفي ختام الزيارة قدمت عدد من الأمهات هدايا تذكارية للفنانة تتمثل في القرآن الكريم وبعض المنتجات اليدوية فيما تم تكريمها من قبل إدارة الدار. ‪ ‬

وأبدت الشعيبي سعادتها بهذه الزيارة مؤكدة ان ذلك يأتي في إطار واجباتها الإنسانية والمجتمعية وأظهرت إعجابها الشديد بما رأته من خدمات اجتماعية ونفسية وطبية وغذائية وترفيهية مقدمة للأمهات النزيلات وقدمت شكرها الجزيل لجميع منسوبات الدار لإتاحة الفرصة لها وتمكينها من هذه الزيارة.

من جانبها رحبت مديرة الدار بدرية الثقيل بمثل هذه الزيارات لما في ذلك من مساهمة في إدخال البهجة والسرور في نفوس نزيلات الدار مقدمة شكرها للفنانة القديرة هيا الشعيبي التي خصت الدار والأمهات المسنات بهذه الزيارة .