النصر يسعى لتعزيز تصّدره للدوري السعودي مستغلاً غياب #الهلال

يسعى فريق النصر للابتعاد أكثر بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) عندما يواجه فريق العدالة غدا الخميس في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

ويحتل النصر صدارة الترتيب، مؤقتا، برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين أمام الوحدة وثلاث نقاط أمام الهلال، الذي لديه مباراتان مؤجلتان كما سيغيب عن هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة للابتعاد أكثر بالصدارة حتى يزيد الضغط على الهلال لدى عودته من المشاركة في بطولة العالم للأندية حيث سيكون الهلال مضطرا للفوز بمبارياته المؤجلة ليعود لصدارة الترتيب مرة أخرى.

وحرص روي فيتوريا مدرب النصر على الاجتماع بلاعبيه وقام بتحفيزهم من أجل

الفوز بهذه المباراة.

ويعول فيتوريا على العديد من اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز بهذه المباراة وعلى رأسهم المغربيان نور الديم امرابط وعبد الرزاق حمد الله بالإضافة إلى النيجيري أحمد موسى ويحيى الشهري وسلطان الغنام.

ومع ذلك، يعلم فيتوريا أن فريق العدالة لن يكون صيدا سهلا في اللقاء خاصة وأنه يريد حصد النقاط كاملة هو الآخر للابتعاد عن خطر الهبوط، حيث يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط، والفوز بهذا اللقاء قد يعيد آمال الفريق في الابتعاد عن خطر الهبوط.

ورغم أن ترتيب العدالة متأخر في جدول الترتيب إلا أن الفريق يقدم مباريات جيدة واستطاع أن يتعادل مع الأهلي 1/1، وخسر بشق الأنفس أمام الشباب بهدف نظيف، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة جديدة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.

وفي ذات اليوم أيضا، سيسعى الأهلي للاقتراب أكثر من الصدارة عندما يستضيف فريق ضمك.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر، وسيتطلع الفريق لتحقيق الفوز بهذه المباراة، على أمل تعثر النصر في مباراته.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة العروض الجيدة التي بدأت منذ عودة السويسري

كريستيان جروس لتدريب الفريق.

في المقابل، سيسعى ضمك بكل قوته لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تجديد أمله في البقاء في الدوري خلال الموسم الجديد لاسيما وأنه يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.

وفي بقية مباريات هذه الجولة التي ستقام غدا الخميس أيضا سيلتقي الفيحاء، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة مع اتحاد جدة،صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، وأبها، صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة، مع الشباب، صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة والتعاون، صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة، مع الوحدة، صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

بينما يلعب الفتح، صاحب المركز السادس عشر الأخير برصيد خمس نقاط مع الحزم، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة يوم الجمعة.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل بمواجهة الرائد، صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة مع الاتفاق، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.