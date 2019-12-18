تركيا تنتقد قرارات الكونجرس الأمريكي وتتوعد بالرد

انتقدت تركيا قرارات اتخذها الكونجرس الأمريكي في إطار مشروع موازنة الدفاع لعام 2020، وتعهدت بالرد عليها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، نقلته وكالة أنباء “الأناضول”،أن “مشروع القانون احتوى مرة أخرى بنودا مناهضة لتركيا”.

وأضافت أن “أعضاء الكونجرس الساعين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، يواصلون إلحاق الضرر في رؤيتنا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار بعد أسابيع من المفاوضات.

وينص مشروع الموازنة، على عدم تسليم تركيا مقاتلات إف35- على خلفية شرائها منظومات إس400- الروسية للدفاع الجوي.

كما يتضمن مشروع القانون رفع حظر السلاح عن قبرص. وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 قد أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي،تعترف به تركيا.

وينتظر المشروع عرضه على الرئيس دونالد ترامب من أجل المصادقة عليه. وقالت الوزارة التركية في البيان إن “محاولات رفع حظر السلاح الأمريكي المفروض على جزيرة قبرص جزئيا (رفعه عن إدارة قبرص الجنوبية)، لن تتمخض عنها سوى تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها”.

وأكدت :”لا يمكن للغة التهديد إطلاقا أن تثني تركيا عن عزمها في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي”.

وختمت :”نذكّر مرة أخرى، بأنه لا يساور أحد الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدها”.