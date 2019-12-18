عاجل… 11 فرقة إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من صحة الطائف تستنفر بعد حادث مروع

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالاً صباح اليوم الأربعاء حادث انقلاب على اثره تم استنفار فرق الهلال الأحمر لمباشرة الموقع .

وفي التفاصيل أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ عند الساعة ٧:٠١ص والذي يفيد بوجود حادث ارتطام مركبة نقل من نوع ( دينة ) بمركبة من نوع ( كامري) حيث ارتطمت الأولى بالثانية مما أدى إلى انقلاب الأولى والتي كان على متنها عددا من الأشخاص ، وذلك على طريق السيل بإتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف : عند ورود البلاغ لغرفة العمليات حيث كان يفيد البلاغ المبدئي بوجود أكثر من 15 اصابة بالموقع فقد تم ارسال 11 فرقه اسعافيه بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري ، وطلب الدعم من صحة الطائف التي وجهت بمشاركة فرقتين اسعافية.

وبين الثبيتي : عند وصول أول فرقة بالموقع إتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ اصابة اضافةً إلى وجود أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله ( وفيات ) ، مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقه اسعافيه وفرق عنايه وعمل منطقة فرز طبي بالموقع وتقديم الخدمة الاسعافية لجميع المصابين (١٩) لحين وصول الفرق المساندة بالموقع .

وأردف قائلاً : تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة حيث تم نقل (٨) حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و(٦) حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي و (٣) حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف ، فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف الى المستشفى ليصبح إجمالي الاصابات (١٩) حيث صُنفت (٦) اصابات بالبليغة و تراوحت (١٣) اصابة مابين متوسطة وبسيطة .