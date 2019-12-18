عاجل… مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد على البنوك بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020م.

وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، مشيرة إلى أنه في حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملاء البنوك كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).