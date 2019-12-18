ضربة موجعة لليفربول قبل نصف نهائي مونديال الأندية

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن لاعب الوسط جورجينيو فينالدم، سيغيب عن مواجهة مونتيري المكسيكي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء، بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

أصيب فينالدم خلال فوز ليفربول 2-0 على واتفورد في الدوري الإنجليزي، لكنه سافر مع بطل أوروبا إلى قطر.

وقال كلوب: “إصابة اللاعب ليست خطيرة كما كان يعتقد في البداية، لكن الجهاز الطبي سيضع اللاعب تحت الملاحظة لمعرفة مدى استجابته للعلاج في الأيام المقبلة”.

وتابع “سنتابع الأمور بشكل يومي، لكنه لن يلعب اليوم الأربعاء”.

وسيلعب الفائز من مواجهة ليفربول مع مونتيري، ضد فلامنغو البرازيلي، في نهائي كأس العالم السبت المقبل.