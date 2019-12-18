أمانة الرياض تحذف تغريدة تضم صورة لطائر #فلامنجو

اضطرت أمانة منطقة الرياض الى حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر “فلامغنو” من حديقة الحيوان وهو الأمر الذي وصف بالاستفزازي لجماهير الهلال وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من الجماهير على كافة ميولها بسبب صورة طائر الفلامنغو وهو مافسرته الجماهير الهلالية بأنه مستفز ومقصود ويرمي الى نتيجة مباراة الهلال مع فريق فلامنغو البرازيلي في مونديال الأندية والتي انتهت بفوز فلامنغو البرازيلي بثلاثة اهداف لهدف للهلال وطالبت بمحسابة من نشر التغريدة.