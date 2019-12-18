الحكم تركي الخضير: ثلاثة أدلة تدحض اتهامات مومباي ضدي وواثق من أخلاقياتي

نفى الحكم السعودي الدولي تركي الخضير بشكل قاطع أن يكون قد أطلق لفظا عنصريا ضد سيرج كفن لاعب فريق مومباي، خلال إدارة مباراة الفريق أمام بنجالورو في الدوري الهندي يوم الأحد الماضي.

وأكد الخضير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قاد العديد من المباريات في الدوري الهندي خلال الـ11 يوما الماضية بطلب من اتحاد اللعبة الهندي وجميعها كانت ناجحة بشهادة اتحاد اللعبة، “الذي أرسل أيضا خطاب شكر وتقدير وإشادة بمستواي في المباراة الأخيرة”.

وكان الاتحاد الهندي للعبة قد أصدر بيانا أكد فيه فتح التحقيق من قبل لجنة الانضباط، بشأن شكوى فريق مومباي سيتي الهندي ضد الخضير، والتي تضمنت إدعاء لاعب فريق مومباي ، الجابوني سيرج كيفن، تلقيه تعليقات عنصرية من الخضير.

وذكر البيان “لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.

وأوضح الخضير أنه فوجيء ببيان الاتحاد الهندي، وأنه يملك أدلة تدحض الشكوى التي تقدم بها فريق مومباي، مضيفا “جرت المباراة بشكل طبيعي جدا واللاعب سيرج كفن حصل على بطاقة صفراء قبل نهاية المباراة لإضاعته الوقت وكان بجانبه زميله عندما أشهرت له البطاقة لإضاعة الوقت ولو كنت قد تلفظت بأي شي لظهر باللقطة التليفزيونية أو حدث رد فعل من اللاعب أو زميله الذي كان بجواره أو تم تحديد الدقيقة التي فعلت فيها هذا الأمر ليتضح تليفزيونيا.

وأضاف :”ثم أيضا هناك جهاز تواصل مع الطاقم المساعد عبر اللاقط الصوتي لسماعات الأذن فلو كنت قد تلفظت، لسمعها الطاقم المساعد وهم طاقم هندي وليس سعوديا.

وأوضح الخضير، الذي يعد ضمن حكام النخبة في القارة الآسيوية “إنني متفاجيء ومصدوم لأن الأمر يمس أخلاقياتي ولا أعرف لماذا صدرت من الفريق الهندي هذه الشكوى لأن الأمور كانت واضحة جدا للجميع.

وتابع “أريد تقديم الشكر للاتحاد السعودي للعبة بقيادة ياسر المسحل على وقفته معي حفظا لحق الحكم السعودي وسمعته وأشكر أيضا أمين عام الاتحاد إبراهيم القاسم لاهتمامه وتواصله. وأرغب في التأكيد مجددا على أن الحكام السعوديين يتمتعون بسمعة قارية وعالمية مشرفة، والاتحاد الهندي طلبني بالاسم لثقته في الحكم السعودي وبلا شك أقولها بثقة وارتياح، لقد قدت المباراة وفقا للقانون والنظام والأخلاقيات الإنسانية، ولذلك أنا راض جدا.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أكد للخضير اتجاهه لتعيين محام يترافع عنه أمام لجنة الانضباط الهندية، وذلك إيمانا من الاتحاد بدوره في مساندة الحكام السعوديين.