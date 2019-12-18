تقرير: حماس تخطط من اسطنبول لهجمات على إسرائيل

أشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية، في تقرير خاص، إلى أن تركيا تسمح لكبار نشطاء حركة حماس بالتخطيط لهجمات على إسرائيل من داخل اسطنبول.

وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، أن مَحاضر استجواب الشرطة الإسرائيلية لمشتبه بهم تظهر أن كبار نشطاء الحركة يستخدمون أكبر مدينة في تركيا لتوجيه العمليات في القدس والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك محاولة اغتيال وقعت في وقت سابق من هذا العام كانت تستهدف رئيس بلدية القدس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيلين القول إن تركيا كان وافقت على اتفاق مع إسرائيل، بوساطة أمريكية عام 2 015، لوقف السماح لحركة حماس بالتخطيط لهجمات من أراضيها، إلا أنها لا تلتزم به.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر “يثير العداء بين البلدين، رغم أنهما تحتفظان بعلاقات دبلوماسية”.

وأضافت الصحيفة أن “الحكومة التركية توفر لحماس ملاذا آمنا في اسطنبول، في وقت نأت فيه دول عربية، على غرار السعودية، بنفسها عن الحركة، وتتحرك بصورة أقرب إلى إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة في المقابل عن دبلوماسي تركي نفيه أن تكون حماس تخطط لهجمات من تركيا. وشدد المصدر على أن حماس “ليست حركة إرهابية” وإنما حزب سياسي فلسطيني شرعي.

ووفقا للصحيفة، فقد نفت حماس التخطيط لهجمات من الأراضي التركية ووصفت المزاعم الإسرائيلية بأنها “لا أساس لها”، وإنما تهدف إلى الإضرار بالعلاقات السياسية مع تركيا.

وقال مصدر من الحركة إن “أنشطة المقاومة التي تقوم بها الحركة تتم فقط على أرض فلسطين المحتلة”.