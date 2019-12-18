السودان: ضبط 4 شبكات إجرامية تخبئ المخدرات داخل اللحوم

تمكنت الإدارة السودانية العامة لمكافحة المخدرات من إنهاء 4 شبكات إجرامية، في ولايات شمال دارفور، والخرطوم، غرب دارفور، والجزيرة، بعد أن ضبطت بحوزتهم حبوب كبتاجون وترامادول وشاشمندي، مخبأة في شرائح لحوم، تم إخفاؤها بطريقة احترافية.

وقال اللواء شرطة طارق الأمين البدراوي، مدير الإدارة، إن العملية تأتي ضمن خطط منع ومكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. موضحا أن إدارته شنت حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات ضمن محور خفض العرض.

وبين البدراوي، في تصريحات ضحفية، أن إدارته بولاية شمال دارفور تمكنت من ضبط (2940) حبة مخدرة، إثر معلومات ميدانية دقيقة بحوزة متهمين اثنين، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبولاية الخرطوم، تمكنت الإدارة من تفكيك شبكة إجرامية بناءً على رصد دقيق ومتابعة لصيقة، وتم ضبط 1000 حبة كبتاجون وكيلو شاشمني (حشيش إثيوبي)، مخبأة بطريقة احترافية داخل شرائح لحم مبرد، بحوزة متهمين اثنين. وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ.

أما في ولاية غرب دارفور، فوضعت الإدارة حدا لنشاط إجرامي من 3 متهمين، وضبطت بحوزتهم 600 حبة مخدرة وعربة فيستو، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت قانون المخدرات والادوية والسموم.

كما ضبطت الإدارة في كمين ناجح بمعبر العريباب بولاية الجزيرة متهما، وبحوزته 400 حبة كبتاجون، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.