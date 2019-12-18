6.6 مليار ريال.. “سابك” تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بواقع 2.20 ريال لكل سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليارات ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 3 مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وأفادت الشركة، أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.