“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.78%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء, وكيان السعودية، والراجحي، وبترو رابع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي, وسابك, والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.