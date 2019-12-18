رويترز: ارتفاع صادرات نفط السعودية 5.8% في أكتوبر

أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 5.8% في

أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يوميًا، من 6.67 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق.

وزاد إجمالي إنتاج البلاد من الخام 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 10.30 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة، وفق “رويترز”، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 15.60 مليون برميًا إلى 168.08 مليون برميل، بينما انخفضت الكميات التي عالجتها المصافي السعودية 387 ألف برميل يوميًا إلى أدنى مستوى في 34 شهرًا عند 2.20 مليون برميل يوميًا.