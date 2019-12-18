مطوفو العرب توقع محاضر خدمات حجاج اليمن والسودان وموريتانيا

ناقشت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الخدمات المقدمة لحجاج اليمن والسودان وموريتانيا مع مكاتب شؤون حجاج دولهم، كما وقعت المحاضر الرسمية التي تضمنت اعداد الحجاج والخدمات المقدمة في موسم حج 1441هـ.

واجتمع مجلس إدارة المؤسسة مع مكتب شؤون حجاج اليمن بحضور وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، فيما مثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف محمد معاجيني، حيث ناقش الطرفان الخدمات التي ستقدم لقرابة 24250 ألف حاج يمني، والطريق الأمثل لتقديم أجود الخدمات على كل الأصعدة.

وفي هذا السياق أثنى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية على الاهتمام الذي يجده الحاج اليمني منذ وصوله وحتى مغادرته، مشددا على أنه يلمس خصوصية للحاج اليمني تجعله يؤدي فرضه بيسر وسهولة وأمان وراحة كبيرة.

وأشاد عطية بالاهتمام والخدمات المقدمة من الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مشيرا إلى أن هذا الرقي في التعامل ليس غريبا على المملكة التي عرفت عنها عبر التاريخ فتح أبواب الحج للجميع دون تفرقة.

وأشاد عطية بالتعاون مع مؤسسسة مطوفي حجاج الدول العربية والشراكة القائمة بين الطرفين لتلبية جميع متطالبات الحجاج وتذليل كل العقبات.

من جهة أخرى اجتمع رئيس المؤسسة بالإنابة المطوف الدكتور محمد بياري مع ممثل مكتب حجاج موريتانيا محمد المأمون المستشار المكلف بمهمة الحج ، حيث ناقش الطرفان الخدمات المقدمة لقرابة 3500 حاج موريتاني سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

وشدد الدكتور بياري خلال الاجتماع على حرص المؤسسة تطوير خدماتها وفق عمل مؤسساتي حقيقي في إطار التحول الذي تشهده مؤسسات الطوافة، والتي تهدف للرفع من جودة الخدمة وكفاءة العاملين مما ينعكس على راحة الحاج وهي الهدف الأسمى وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وترأس رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان الاجتماع مع مكتب شؤون حجاج السودان الذي مثله مديراً عاماً للحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج السودان منتصر عباس محمد ، إذ حرص الطرفان على توقيع البرتوكل الرسمي لتقديم الخدمة ل32 ألف حاج سوداني سيقدمون هذا الموسم، وحل كل الملاحظات التي أبدها الطرف السوداني مع تعزيز الشراكة حول الإيجابيات.

وأثنى رئيس المكتب منتصر عباس محمد على هذا التعاون الذي وصفه بالمثالي والأريحية في التجاوب مع كل الملاحظات مما زاد من حجم إرتياح حجاج السودان.

وأبان منتصر أن المكتب يرغب بإنضمام جزء من حجاج السودان لمبادرة الطريق إلى مكة ، كما أن هناك توجه لزيادة حصة عدد حجاج السودان لثلاثة آلاف حاج إضافيين، لافتا لوجود تطور كبير سيشهده هذا الموسم على مستوى السكن والإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقدم شكره للحكومة السعودية ووزارة الحج على كل الخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج السودان.