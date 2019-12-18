“هيئة الرياضة” تعلن أسعار تذاكر مباريات السوبر الإسباني

عقدت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا كشفت من خلاله عن تفاصيل

استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني نسخة عام 2020، التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة أربعة أندية وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبلنسية وذلك في الفترة من 8 حتى 12 يناير المقبل.

وتم الكشف من خلال المؤتمر عن أسعار التذاكر للمباريات الثلاث في البطولة، حيث يبدأ سعر التذكرة في مباراتي قبل النهائي بين بلنسية وريال مدريد في الثامن من يناير، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في اليوم التالي، من 75 ريالًا، فيما يبدأ سعر تذكرة المباراة النهائية يوم

12 من الشهر القادم على ملعب “مدينة الملك عبد الله” من 150 ريالًا.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية: “امتدادًا لاستراتيجيّة طويلة المدى تهدف إلى وضع المملكة كأحد أهم الوجهات العالميّة للاستمتاع بأفضل البطولات الرياضيّة، نسعد كثيرًا باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في مدينة جدّة، حيث تقام البطولة لأوّل مرّة بنظامها الجديد على أرض المملكة”.

أضاف “الفيصل”: “سوف تستمتع الجماهير السعوديّة والسائحون من جميع أنحاء العالم بوجبة كرويّة على أعلى طراز، يؤكّد قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات”.