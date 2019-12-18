يمنيات يتحدين إرهاب الحوثي بلعب البلياردو في صنعاء

شاركت 16 امرأة يمنية في بطولة محلية للبلياردو في صنعاء، في تحدٍ لإرهاب الحوثيين، رافضات الخضوع لتهديدات المليشيات.

وغالبية المشاركات في العشرين من العمر، تنافسن على مدى أربعة أيام في البطولة التي اختتمت هذا الاسبوع، وهي الأولى من نوعها للتصدي لإرهاب الحوثيين منذ 2014، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وارتدت بعض اللاعبات النقاب الأسود، بينما غطّت أخريات رؤوسهن بحجاب.

وقالت رفعت “أحيي المرأة، أنّها أقدمت على هذه الخطوة في الظروف التي نحن فيها بسبب إرهاب الحوثيين”.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن المرأة اليمنية تُعتبر من بين الأكثر تضررا جراء إرهاب الحوثيين في اليمن.

ويشير الصندوق إلى أنّ وتيرة زواج القاصرات والاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرضن لها، ارتفعت خلال السنوات الماضية.

وتقول منظّمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” إنّ أكثر من 40 بالمئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن مع بلوغهن سن الـ15.