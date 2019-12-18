نقابة الأشراف الليبية تدعو إلى “الوقوف مع الشعب الليبي ضد الغزو العثماني التركي البغيض”

أعربت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا، عن استنكارها الشديد للتدخل السافر من الدولة التركية في الشؤون الليبية.

وقالت النقابة، في بيان أصدرته، الأربعاء: “إنها في الوقت الذي تؤكد فيه رفضها بشكل قاطع للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، فإن النقابة تطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بضرورة الوقوف مع الشعب الليبي في قضيته ضد الغزو العثماني التركي البغيض”، بحسب البيان.

ودعت النقابة في بيانها، البرلمان التركي إلى الاستيقاظ مما وصفته بـ”الأحلام الواهمة”، والعودة إلى رشدهم وعدم استغلال الوضع الأمني الحالي في ليبيا، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يدرك جيدا المخطط التركي الرامي إلى تحقيق أطماعه في الأراضي الليبية لنهب ثرواته ومقدراته.

وشددت النقابة في بيانها، على أن إنزال الجنود الأتراك على الأراضي الليبية هو بمثابة احتلال بصيغة جديدة لسلب مقدرات الشعب الليبي.

وجاء فى البيان” إننا نذكر جميع أبناء الشعب الليبي المسلم وكافة أحرار العالم، بأن تركيا هى أول دولة تعترف بإسرائيل، وأول دولة تفتح سفارة لها فى الأراضى المحتلة، وهى تتمتع حاليا بعلاقات طيبة وشراكات وتعاون مشترك مع الكيان الصهيوني، وأن إنزال الجنود الأتراك على الأراضي الليبية، هو بمثابة احتلال بصيغة جديدة لسلب مقدرات الشعب الليبي، فعليه فإن الشعب الليبي كافة وجب عليه حمل السلاح وقتال ومحاربة هؤلاء الغزاة المعتدين.