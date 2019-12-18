بعد فضح جرائم العثمانيين والأتراك.. تيشيرتات مسلسل #ممالك_النار تغزو الأسواق

غزت “تيشيرتات” حملت صورة الممثل المصري خالد النبوي، الذي أدى دور البطل المصري التاريخي “طومان باي” مقاوم الغزو العثماني التركي بالقاهرة في مسلسل ممالك النار الذي عرض مؤخرا، أسواق عربية ومصرية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ملابس لظهور الممثل خالد النبوي في دور طومان باي، بعد عرض قصته التي فضحت جرائم الغزو العثماني التركي للبلاد العربية.

ممالك النار يؤرق تركيا وقطر

وأرق مسلسل ممالك النار منذ اليوم الأول من عرضه مضاجع المسؤولين الأتراك والأبواق الإعلامية في الدوحة وعلى رأسها الجزيرة، وتناولوه بالهجوم في محاولة للتنصل وإخفاء التاريخ الدموي للغزو العثماني لمصر وقتها، بعدما كشف المسلسل حقائق تاريخة مثبتة وموثقة عن حقبة الدم والقتل ونهب التراث الذي قام بها سليم الأول العثماني.