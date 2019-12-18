الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، على ضرورة مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية

المرتقبة.

وقال عباس: “دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لاانتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا”.

وأضاف عباس في كلمته في مستهل اجتماعات المجلس الثوري لحركة “فتح” في رام الله “لن نقبل إطلاقا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس”، مشددا على “أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن

نقبل إطلاقا أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك”.

وتابع “تجري الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القدس (..) طلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يأتنا جواب بعد”.