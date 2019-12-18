تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 لايت

كشفت تسريبات حديثة مواصفات هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 لايت المقرر طرحه في مطلع العام المقبل.

ووفقا لتقرير موقع “ذا فيرج” نقلا عن موقع “ون فيوتشر” الألماني، فإن هاتف سامسونج الجديد يحتوي على كاميرا بعدسات ثلاثية وقلم متطور ومزايا أخرى.

وتشير التسريبات إلى أن كاميرا الجهاز سيتضمن عدسات شبيهة إلى حد كبير جهاز أيفون 11 الجديد، ولكنه على غير أخر إصدارات من الشركة لن تكون شاشته منحنية على الجوانب.

وستحافظ سامسونغ على قلم (S Pen) والذي يقدم مزايا عديدة بالتحكم بالجهاز عن بعد ناهيك عن إمكانية استخدامه بشكل كبير في تحرير الصور.

ومن المتوقع أن يطرح جهاز (Galaxy Note 10 Lite) في مطلع العام 2020، والذي سيكون بعدة ألوان تضم الأحمر والأسود والفضي.

كانت سامسونج قد طرحت جهاز غالكسي نوت 10 في أغسطس الماضي والذي حسنت فيه نوعية الكاميرا وباتت توفر إمكانية مسح الأشياء بتقنية ثلاثية الأبعاد فيما أصبحت البطارية تستمر لفترة أطول بلا شحن.