الكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد ينتهي بتعادل سلبي #برشلونه_ريال_مدريد #كلاسيكو_الأرض #ElClasico

انتهت مباراة الكلاسيكو المؤجلة في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي.

واستقبل برشلونة فريق ريال مدريد في لقاء كلاسيكو الكرة الإسبانية المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الذي يتقاسمان صدارته بـ 36 نقطة من 17 مباراة، لكن برشلونة يتفوق بفارق الأهداف.

وتعد نتيجة التعادل السلبي في الكلاسيكو، لم تحدث منذ 17 عاما، حين تعادل الفريقان سلبيا عام 2002.

وكان مقررًا إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر لكن الاحتجاجات في إقليم كتالونيا على خلفية صدور حكم بسجن 9 من قيادات استفتاء الانفصال عن إسبانيا في 2017 أشعل المظاهرات في الإقليم وحال دون إقامة المباراة الذي يقام اليوم تحت حراسة 3 آلاف شرطي.