أمير قطر يترك احتفالات اليوم الوطني ويغادر إلى ماليزيا لحضور قمة كوالالمبور #قمة_الضرار

في الوقت الذي تراخت فيه أركان القمة المزمع إقامتها في كوالالمبور تحت مسمى القمة الإسلامية بعد تراجع الرئيسين الإندونيسي والباكستاني عن حضورها، قطع أمير قطر تميم بن حمد احتفالات اليوم الوطني القطري مغادرا إلى ماليزيا لحضور القمة التي تقام غدا مكتفيا بحضور مسيرة في الدوحة صباح اليوم، فيما لم يحضر حفل العارضة وهو الفلكلور الذي طالما حرص حكام قطر على حضوره في يومها الوطني.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أعلنت مغادرة أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في القمة المزمع إقامتها تلبية لدعوة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وسيلقي كلمة في جلستها الافتتاحية بعنوان “دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية”.

من جانبه وتفاديا لموجة الغضب في العالم الإسلامي حول إقامة هذه القمة بعيدا عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضمن 57 دولة إسلامية وهي المظلة الرسمية للدول الإسلامية ولا يوجد لها نظير، في محاولة لشق الصف الإسلامي، تقرر تغيير اسم القمة الإسلامية إلى “منبر الدول الإسلامية”.