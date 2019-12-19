نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء ، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن سمو نائب أمير منطقة جازان وجه الجهات المعنية كافة بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار في طريق ثمانية الذي أدى لإغلاق الطريق ، مفيدًا أن الجهات المعنية باشرت على الفور الموقع ويجري العمل حاليًا على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة جازان حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكل ما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة وفي جميع الأوقات، راجيًا العون والتوفيق والسلامة من الله تعالى للجميع.