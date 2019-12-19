“الشيوخ الأمريكي” يسلط عقوبات من الجحيم على روسيا

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة من شأنها أي تؤدي إلى فرض عقوبات على روسيا، لكن دون أي إشارة إلى التوقيت الذي قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذي قال عنه أحد مقدميه، إنه يشتمل على عقوبات “من الجحيم”.

وكانت نتيجة التصويت موافقة 17 مقابل 5 أصوات معارضة لتمرير مشروع القانون في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون.

وينتمى المعارضون الخمسة إلى الحزب الجمهوري، وهم رئيس اللجنة السناتور جيم ريش، ورون جونسون، وراند بول، وجوني إيساكسون، وجون باراسو.

ويتعين أن يجيز مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتيهما مشروع القانون، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه فيصبح قانوناً أو يستخدم حق نقضه.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، على الرئيس بمن فيهم بعض رفاقه الجمهوريين، لاتخاذ موقف أشد صرامة ضد روسيا بسبب التدخل في الانتخابات، والأعمال العدوانية ضد أوكرانيا، والتورط في الحرب الأهلية في سوريا.