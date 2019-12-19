تدمير تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية بالضالع

قالت مصادر يمنية، أمس الأربعاء، إن مدفعية الجيش اليمني، قصفت تحركات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعوم من إيران، غربي مدينة الفاخر، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

واستهدف القصف المدفعي تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة “النبيجة”، مما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الأربعاء.

وأكدت المصادر، أنه لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، أمس، بنيران الجيش اليمني، أثناء محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، بالحافظة ذاتها.

وأحبطت قوات الجيش محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.