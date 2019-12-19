كأس الرابطة الإنجليزية: السيتي يصطدم بيونايتد في نصف النهائي

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الجارين حامل اللقب مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

اكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة، بعد تأهل السيتي واليونايتد، بالإضافة لليستر سيتي، بينما كان أستون فيلا أول المتأهلين بفوزه الكاسح 5-0 على صغار ليفربول على ملعب فيلا بارك.

وخاض “الريدز” هذه المواجهة بالفريق الرديف، بسبب مشاركة الفريق الأول في مونديال الأندية في قطر، حيث بلغ الفريق النهائي بفوزه على مونتيري المكسيكي 2-1.

وسيحتضن ملعب أولد ترافورد مباراة الذهاب، أحد يومي 7 أو8 يناير (كانون الثاني) 2020، بينما سيقام الإياب على ملعب الاتحاد، أحد يومي 28 أو 29 من نفس الشهر.

أما مواجهة المربع الذهبي الأخرى، فستجمع بين ليستر سيتي وأستون فيلا.

وسيقام الذهاب على ملعب كينغ باور ستاديوم، فيما سيكون ملعب فيلا بارك مسرحاً للإياب.