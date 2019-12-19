مستفيدو مخطط “عسفان” للأراضي المجانية يبدؤون البناء وأمين جدة يسلّم أول رخصة

سلّم معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أول رخصة بناء لمشروع مخطط “منارات الصفوة” شمال طريق عسفان بمحافظة جدة التابع لوزارة الإسكان، والذي يوفر 1105 قطعة أرض سكنية تم حجزها بالكامل.

ويتميز المخطط الذي يقام على مساحة تتجاوز مليون ونصف متر مربع، بموقعه الاستراتيجي على مستوى المحافظة بالقرب من جامعة جدة وطريق مكة-جدة السريع، كذلك طريق المدينة المنورة وملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية، كما يوفّر عدداً من القطع المخصصة للجهات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها، ويشمل المخطط كذلك على عدد من المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وذلك ما يلبى أهداف الوزارة بتوفير بيئة سكنية متكاملة.

ويأتي مخطط طريق عسفان من بين 19 مخططاً سكنياً وفرتها وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” في منطقة مكة المكرمة، توفر أكثر من 34 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين المستحقين للدعم السكني، من بينها ثلاثة مخططات سكنية في محافظة جدة (روضة التعاون، جوهرة العروس، منارات الصفوة) توفر ما مجموعه 6118 قطعة أرض مجانية.

وكانت وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” قد سلَّمت خلال العام الجاري نحو 90 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 أرض وفرها للحجز إلكترونيًا عبر تطبيق “سكني” والموقع الإلكتروني، تتوزع على 146 مخطط، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا، وذلك في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.