روحاني بعد لقاء تميم: نقف إلى جانب دولة قطر وندين أي ضغوط أو قيود ضدها

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد محادثات اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن روحاني القول إن العلاقات بين طهران والدوحة تتطور باستمرار، ووقفنا ونقف إلى جانب دولة قطر، وندين أي ضغوط أو قيود تمارس ضد هذا البلد”.

وشدد على أن “بإمكان البلدين العمل عن كثب في مجالات مختلفة”، مضيفا أن إيران وقطر يجب أن تنتهزا الفرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية”.

وفي إشارة إلى أن طهران والدوحة يمكنهما تلبية الكثير من احتياجات بعضهما البعض في الوضع الاقتصادي الحالي، قال روحاني :”بإمكاننا التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة”.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن أمير قطر أعرب عن سعادته للاجتماع بالرئيس الإيراني، وقال إن “العلاقات بين البلدين علاقات خاصة، وينبغي أن يكون هناك المزيد من العلاقات والتنسيق بين البلدين نظرا للأوضاع الخاصة التي تمر بها المنطقة”.

وأشاد الشيخ تميم بموقف إيران من تدابير المقاطعة المفروضة على قطر،وقال :”نحن نثمن موقف إيران ولن ننسى ذلك”.

وانطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قمة إسلامية مصغرة دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.