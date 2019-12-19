هلال القصيم يكرم أحد رجال الدفاع المدني لقيامه بإسعاف مصاب

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة القصيم الأخصائي خالد بن صالح الخضر بمقر فرع الهيئة بمدينة بريدة العريف / بسام فهد عبدالله الناصر أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة البكيرية نظير جهوده التي قدمها في الدقائق الأولى لأحد المصابين في حادث تصادم على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من مركز الشيحية يوم الخميس الماضي.

وقدّم له الاسعافات الاولية والمساعدة الإسعافية بعد وصول فرقة الهلال الأحمر وتحت اشرافهم ومتابعتهم.

وكان لذلك الاثر الطيب في تقديم الخدمة الاسعافية اللازمة للمصاب على الوجه المطلوب وعدم تضاعف الاصابة وتم نقله لمستشفى ‏الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة لاستكمال العلاج اللازم،

كان هذا بحضور مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية سلطان العوض ومدير مركز اسعاف محافظة البكيرية/ تركي الطاسان ومدير إدارة الاتصال الموسسي محمد الجعيثن.

وهذا التكريم من فرع الهيئة نظير جهوده في هذا الموقف الإنساني النبيل الذي يمليه عليه دينه لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي سعياً منه في إنقاذ مصاب ، وهنا يتبيّن أهمية اخذ دورة في برنامج الامير نايف للإسعافات الأولية وكذلك تحميل تطبيق اسعفني على الأجهزة الذكية.

‏صرح بذلك المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجعيثن .