العاجل… المحكمة الجزائية تنظر اليوم قضية المتهمين في حادثة الطعن بحديقة الملز بموسم الرياض

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض .

حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل .