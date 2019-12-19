بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض .
حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل .
العاجل… المحكمة الجزائية تنظر اليوم قضية المتهمين في حادثة الطعن بحديقة الملز بموسم الرياض
الرياض- الوئام:
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض .