لأول مرة طلاب المرحلة الابتدائية على مقاعد الاختبارات الأحد

يعود طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث للصف السادس مع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٠/١٤٤١ في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

من جانبه أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ الأحد القادم، فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وعملت الإدارة على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، والذي أشار إلى جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

فيما تم التأكيد على قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور .واشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها اول بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات الى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. والتواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجيه والإرشاد طيلة أيام الاختبارات لتهيئتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا والإجابة على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم.

وأشاد اللهيبي بالتعاون والتكامل فيما بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة بما يسهم في إنجاح الاختبارات . متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشدداً على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.