بأغلبية كبيرة.. البرلمان الألماني يحظر ميليشا حزب الله ويمنع فعالياتها #عاجل

قرر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، في جلسة طارئة، حظر تنظيم “حزب الله” الإرهابي، بحسب ما أفادت العربية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حزب الله يتصرف كأداة للأسد في أعمال القمع ضد شعبه، وأضاف: “أن الوضع في لبنان معقد لكن لا يجب أن يحول دون منع أعمال حزب الله الإرهابية”.

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد ماتيس ميدلبرج، في تصريح نقله موقع الاتحاد المسيحي الرسمي: “من غير المقبول شن حزب الله حربًا إرهابية في الشرق الأوسط”، مضيفًا: “عمليات الحزب ممولة عن طريق أنشطة إجرامية عالمية”.

ومن المنتظر أن تمنع الحكومة كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب في ألمانيا، بما يشمل حظر رفع علم حزب الله في أي مظاهرات أو فعاليات، وفق “دير شبيجل”