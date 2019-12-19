الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات على روسيا بسبب دورها في أوكرانيا

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا لستة أشهر أخرى ، تماشيا مع قرار اتخذه قادة التكتل الأسبوع الماضي.

جرى تبني العقوبات لأول مرة في تموز/يوليو 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

وجرى تمديد التدابير التقييدية من حينها كل ستة أشهر،وسوف تظل سارية حتى 31 تموز/يوليو .2020

وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك الذي يدعو إلى وقف اطلاق للنار غير مشروط وسحب الجانبين الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا. وكان من المفترض أن يحدث هذا بحلول نهاية .2015

وكتب الاتحاد الأوروبي في بيان: “نظرا لعدم حدوث هذا، فإن العقوبات مازالت قائمة”.