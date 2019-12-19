مرشح مدعوم من حزب الله في سبيله لرئاسة وزراء لبنان

حصل الوزير السابق حسان دياب الذي يحظى بدعم حزب الله وحلفائه على ما يكفي من أصوات النواب اليوم الخميس لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وعلى مدى اليوم الخميس أجرى الرئيس ميشال عون مشاورات مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد. ووفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي فإن هذا المنصب يعود إلى المسلمين السنة.

ومن المقرر أن يعلن القصر الجمهوري تكليف دياب في وقت لاحق اليوم الخميس.

وفيما لا تزال المشاورات مستمرة إلا أن دياب حصل على العدد الكافي من الأصوات مقابل الدبلوماسي نواف سلام صاحب المركز الثاني، بحسب إحصاء رويترز ومحطات تلفزيونية محلية.