اعتقالات جديدة في إيران.. ومنظمات حقوقية: أرقام السلطات كاذبة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اعتقال 650 شخصا فى عدد من المناطق بالبلاد وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن قائد الشرطة فى مدينة كرمانشاه الإيرانية على أكبر جافيدان قوله “إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 250 متظاهرا آخر فى المدينة الواقعة غرب البلاد”.

من جانبه، أعلن مسئول أمنى عن اعتقال أكثر من 400 شخص فى محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن محافظتى الأهواز وفارس فى الجنوب الإيراني، فى حين قال النائب فى البرلمان الإيرانى فى لجنة الأمن القومى حسين نقوى حسينى إنه تم اعتقال حوالى 7000 محتج خلال الأسبوع الأول من اندلاع الاحتجاجات فى طهران.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشير فيه تقارير المنظمات الحقوقية إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص، فى حين تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن 12 ألف معتقل خلال الاحتجاجات فى البلاد.

وكان قائد الشرطة فى مدينة الأهواز الواقعة جنوب غرب إيران أعلن – فى وقت سابق – عن اعتقال 136 شخصا فى تلك المقاطعة بتهمة “إطلاق النار وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني”.

وشهدت الأهواز أكبر حملة قمعية باعتبارها أول منطقة بدأت فيها الاحتجاجات الشعبية حيث قامت قوات الأمن والحرس الثورى بارتكاب مجزرة فى بلدة الجراحى التابعة لمدينة معشور، جنوب الإقليم، حيث قتل فيها حوالى 70 شخصا من المحتجين والمواطنين برصاص القوات الحكومية التى استخدمت الأسلحة الثقيلة والدبابات لاقتحام المنطقة.