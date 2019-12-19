واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

فرضت الولايات المتحدة اليوم،الخميس، عقوبات على اثنين من القضاة الإيرانيين البارزين بسبب إصدارهما أحكاما فى قضايا تتعلق بالحرية الدينية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة

من جانبهما استهدفت مواطنين إيرانيين يمارسون حقوقهم الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن القاضيين المشمولين بالعقوبات الأمريكية هما أبوالقاسم صلواتي، ومحمد ناصر مقيسة. وأشارت إلى أنهما قاما بإجراء”محاكمات صورية” على حد وصف الوزارة، تضمنت إصدار أحكام بحق صحفيين وناشطين سياسيين وأشخاص من الأقليات العرقية” عن ممارستهم حريتهم فى التعبير والتجمع” وأصدرا أحكاما بالسجن لمدد طويلة، والجلد، بل وحتى الإعدام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة” لن تتخذ موقف المتفرج أمام عمليات القمع الحالية والظلم في إيران” وسوف تواصل استهداف القادة” الذين يسعون إلى حظر نشاط المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية، وإسكات الشعب الإيراني”.

وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات القاضيين الموجودة فى الولايات المتحدة، ومنع تعاملاتهما بشكل عام مع الشعب الأمريكي.