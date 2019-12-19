بخماسية في ضمك.. الأهلي يصعد لوصافة الدوري #الاهلي_ضمك_الدوري

تقدم فريق الأهلي للمركز الثاني بعد فوزه اليوم على ضيفه ضمك بنتيجة 5-1 في ختام مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وكان التعاون اليوم صعد للوصافة بعد فوزه على الوحدة 2-1 لكن الأهلي أزاحه بتقدمه للنقطة 23 .

وافتتح دجانيني تفاريس النتيجة مبكرًا بهدف في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف حسين المقهوي النتيجة للأهلي بعدها بـ 4 دقائق بعدما استقبل عرضية أرضية أسكنها الشباك ، وقلص زكريا حدراف النتيجة لضمك بهدف في الدقيقة 36 من عرضية أرضية أودعها شباك ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل لوكاس ليما ثالث أهداف الأهلي من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في شباك ضمك ، وعزز دجانيني تقدم الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 58 بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك ، وقبل نهاية المباراة بدقيقة اختتم علي الأسمري خماسية الأهلي بعد جملة فنية رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة صعد الأهلي للوصافة برصيد 23 نقطة فيما توقف رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.